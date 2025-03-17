​Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів до 30 днів

В країні зросла кількість іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес.

Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування в королівстві для іноземних туристів із 60 до 30 днів.

Про це повідомляє Bangkok Post із посиланням на міністерство туризму і спорту країни.

"Період безвізового перебування в Таїланді заплановано скоротити з 60 до 30 днів для зниження ризиків використання такого в'їзду для ведення нелегального бізнесу. Однак додаткові деталі ще перебувають у процесі обговорення", - пише видання.

Зазначається, що в Таїланді зросла кількість іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес. Тому на Пхукеті та п'яти інших популярних курортах - у Чіангмаї, Паттаї, Хуахіні, на острові Самуї і в Бангкоку регулярно проводять перевірки.

У червні влада Таїланду продовжила постанову про 60-денний безвізовий режим для громадян 93 країн, зокрема - Росії.