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​Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів до 30 днів

В країні зросла кількість іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес.

​Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів до 30 днів
Таїланд
Фото: EPA/UPG

Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування в королівстві для іноземних туристів із 60 до 30 днів.

Про це повідомляє Bangkok Post із посиланням на міністерство туризму і спорту країни.

"Період безвізового перебування в Таїланді заплановано скоротити з 60 до 30 днів для зниження ризиків використання такого в'їзду для ведення нелегального бізнесу. Однак додаткові деталі ще перебувають у процесі обговорення", - пише видання.

Зазначається, що в Таїланді зросла кількість іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес. Тому на Пхукеті та п'яти інших популярних курортах - у Чіангмаї, Паттаї, Хуахіні, на острові Самуї і в Бангкоку регулярно проводять перевірки. 

У червні влада Таїланду продовжила постанову про 60-денний безвізовий режим для громадян 93 країн, зокрема -  Росії.

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