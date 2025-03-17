За підпалом магазину Ikea у Вільнюсі cтоїть російська військова розвідка, ‒ прокуратура Литви

За останні роки в Європі різко почастішали випадки диверсій, причому у причетності до низки злочинів підозрюють агентів, яким платить Росія.

За підпалом магазину Ikea у Вільнюсі у 2024 році стоїть російська військова розвідка, пише Reuters з посиланням на прокуратуру балтійської країни.

Західні офіційні особи кажуть, що за останні роки в Європі різко почастішали випадки диверсій, причому у причетності до низки злочинів підозрюють агентів, яким платить Росія.

Розслідування Литви показало, що підпал Ikea був пов'язаний з Росією через довгий ланцюжок посередників, заявив прокурор Генеральної прокуратури Литви Артураса Урбеліса.

“Це пов'язано з військовою розвідкою, зі службами безпеки”, ‒ сказав Урбеліс журналістам.

Вважається, що напад скоїли двоє громадян України, один з яких неповнолітній, зазначив він, додавши, що це розглядається як теракт.

За його словами, іншого підозрюваного заарештували в Литві незабаром після злочину.