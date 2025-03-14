ДПСУ: Сили оборони зупинили спробу прориву російської ДРГ на Сумщині

Українські прикордонники разом із підрозділами Сил оборони на Сумщині зупинили спробу прориву російської ДРГ.
Про це повідомляє ДПСУ.
"Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок", — ідеться у повідомленні.
У ході контрдиверсійних заходів ворожа ДРГ відступила. Скоординовані дії Сил оборони зірвали ворожі плани та не дали окупантам закріпитися.
- Російські війська на півночі Сумської області змінили тактику і, окрім ДРГ, намагаються застосовувати малі піхотні групи.