ДПСУ: Сили оборони зупинили спробу прориву російської ДРГ на Сумщині

Група з 10 диверсантів намагалася прорвати кордон на Сумщині.

Українські прикордонники разом із підрозділами Сил оборони на Сумщині зупинили спробу прориву російської ДРГ.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок", — ідеться у повідомленні.

У ході контрдиверсійних заходів ворожа ДРГ відступила. Скоординовані дії Сил оборони зірвали ворожі плани та не дали окупантам закріпитися.