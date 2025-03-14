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ДПСУ: Сили оборони зупинили спробу прориву російської ДРГ на Сумщині

Група з 10 диверсантів намагалася прорвати кордон на Сумщині.

ДПСУ: Сили оборони зупинили спробу прориву російської ДРГ на Сумщині
Фото: ukrinform.ua

Українські прикордонники разом із підрозділами Сил оборони на Сумщині зупинили спробу прориву російської ДРГ. 

Про це повідомляє ДПСУ.

"Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок", — ідеться у повідомленні.

У ході контрдиверсійних заходів ворожа ДРГ відступила. Скоординовані дії Сил оборони зірвали ворожі плани та не дали окупантам закріпитися.

  • Російські війська на півночі Сумської області змінили тактику і, окрім ДРГ, намагаються застосовувати малі піхотні групи.
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