ОТУ "Харків": росіяни безуспішно намагаються витіснити ЗСУ з Вовчанська на Харківщині

На Харківському напрямку ворог безуспішно намагається витіснити Сили оборони з Вовчанська.

Про це заявляє речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише Укрінформ.

"Тактика ворога на Харківському напрямку за останні дні суттєвих змін не зазнала. Насамперед, на більшості ділянок противник перебуває в обороні, і його дії пов'язані з тим, що планують або роблять підрозділи Збройних сил України", — зазначає речник.

Військовий додає, що російська армія найбільше проявляє активність біля Вовчанська, безуспішно намагаючись витіснити Сили оборони за межі міста. Для цього ворог використовує підземні комунікації для накопичення власних сил. За минулу добу було кілька спроб ворога атакувати в районі Вовчанська, Сили оборони України ці спроби нейтралізували і успішно відбили атаки.

На Харківському напрямку ворог переважно використовує дрони як для розвідки, так і для бойового застосування. Крім того, свої корективи в перебіг бойових дій вносить погода.

"Погодний фактор, насправді, це та обставина, на яку не має впливу жодна зі сторін, але, безумовно, яку маємо враховувати як ми, так і противник. Коли погода ясна, світить сонце, немає хмар, ворог насамперед використовує таку можливість для проведення аеророзвідки... Коли хмариться, ворог використовує здобуту раніше інформацію для проведення якихось активних дій", — додає речник.

Стосовно логістики, військовий зазначив, що якщо раніше основним засобом забезпечення підрозділів на передовій були транспортні засоби, то сьогодні, коли поле бою і логістичні маршрути перебувають фактично під цілодобовим моніторингом ворога, Сили оборони все активніше застосовують безпілотні системи.

З аналогічними логістичними проблемами стикається і ворог, наголосив речник.