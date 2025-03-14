Більшість українців готові прийняти неможливість вступу до НАТО в обмін на “посилену збройну підтримку”, – опитування

Також соціологи роблять висновок, що нинішні вимоги Росії, які озвучувалися публічно, є категорично неприйнятними та будуть відкинуті абсолютною більшістю українців.

Соціологи дослідили важливість для українців окремих параметрів у можливих мирних домовленостях. З’ясувалося, що більшість українців готові прийняти неможливість вступу до НАТО в обмін на “посилену збройну підтримку”, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи сформулювали п’ять вимірів-компонентів «пакетів» домовленостей: гарантії безпеки; членство в ЄС; контроль над територіями; мовна політика; суверенітет України.

Для кожного з п’яти вимірів було запропоновано 2-4 варіанти. Респонденту для кожного виміру випадково обирався один рівень і це разом зачитувалося як можливий пакет мирних домовленостей. Респондент мав відповісти, чи цей пакет може бути прийнятним чи він є категорично неприйнятним. Тобто кожному респонденту зачитувався пакет з п’яти позицій (і для різних респондентів пакети були, відповідно, різні). Всього було 96 різних можливих пакетів домовленостей.

Гарантії безпеки: якщо пакет мирних домовленостей включає повну відмову від вступу до НАТО і без миротворців та додаткової зброї, то буде паритетне ставлення – 44% загалом можуть прийняти пакет проти 44%, які категорично проти тоді. При цьому навіть ці 44%, які загалом можуть прийняти відмову від НАТО і відсутність миротворців / зброї, досягаються лише представленістю в ряді пакетів певних позитивних пунктів, як-от членство в ЄС чи повернення під контроль України окремих територій (тому що частина пакетів, які включали таку відмову, при цьому включали членство в ЄС та/або повернення територій). Наприклад, якщо відмова від НАТО і відсутність миротворців / зброї буде супроводжена відмовою і від ЄС, тоді підтримка пакету знизиться до 37% і до 52% зросте частка категоричних противників.

Якщо ж пакет включає певні гарантії безпеки, тоді вже буде більше тих, хто його готовий схвалити. Причому найбільшу підтримку матиме сценарій навіть не членства в НАТО, а посилена збройна підтримка України. Так, якщо членство в НАТО відкладене на 10-20 років, але Україна у великих обсягах отримує всю зброю (ППО, літаки, танки тощо), 54% готові прийняти пакет, а категорично проти – 35%.

Пакет з членством в НАТО отримає схвалення 49% (категорично проти – 38%), а пакет з миротворцями – 47% (категорично проти – 43%).

У разі членства в ЄС як частини мирних домовленостей 55% готові підтримати пакет проти 34%, які будуть категорично проти.

Якщо пакет буде включати повернення Півдня України, тоді його привабливість зросте до 50% (категорично проти – 38%), а якщо буде включати повернення всієї території з Донбасом і Кримом – 57% (категорично проти – 30%).

Соціологи роблять висновок, що нинішні вимоги Росії, які озвучувалися публічно, є категорично неприйнятними та будуть відкинуті абсолютною більшістю українців. Українці зберігають гнучкість і готові до компромісів, але проти «миру на будь-яких умовах».