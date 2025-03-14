Екснардепка Кормишкіна визнала вину і пішла на угоду зі слідством, її чоловік просить дозволу виїхати за кордон на лікування

Вона має перерахування 20 млн грн до державного бюджету і задонатити 1 млн грн на ЗСУ.

Сьогодні, 14 березня, відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

На підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Кормишкіної:

щире каяття;

перерахування 20 млн грн до державного бюджету;

донат на ЗСУ - 1 млн грн протягом 5 місяців;

“викриття один одного”;

суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

Ірина та Юрій Кормишкіни свою провину визнали.

Крім того, чоловік екснардепки просив надати йому дозвіл виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі, підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому йому потрібно проходити лікування за кордоном. Доля цієї поїздки залежить від рішення прокурора.