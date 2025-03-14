Екснардепка Кормишкіна визнала вину і пішла на угоду зі слідством, її чоловік просить дозволу виїхати за кордон на лікування

Сьогодні, 14 березня, відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна.
Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.
На підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Кормишкіної:
- щире каяття;
- перерахування 20 млн грн до державного бюджету;
- донат на ЗСУ - 1 млн грн протягом 5 місяців;
- “викриття один одного”;
- суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;
- позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.
Ірина та Юрій Кормишкіни свою провину визнали.
Крім того, чоловік екснардепки просив надати йому дозвіл виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі, підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому йому потрібно проходити лікування за кордоном. Доля цієї поїздки залежить від рішення прокурора.
- У січні нардепці повідомили про підозру у приховуванні доходів, а у жовтні минулого року - в незаконному збагаченні.
- За даними слідства Кормишкіна у 2021-2022 роках заволоділа активами, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. Її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які Кормишкіна використала на інші цілі. За отримані кошти вона згодом придбала будинок поблизу Одеси, де тепер проживає.
- Кормишкіна, більше відома за своїм дівочим прізвищем Аллахвердієва, від самого початку свого перебування в Раді потрапляла в малоприємні ситуації. Спочатку довкола неї спалахнув сексистський скандал за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його тодішнього заступника Олександра Корнієнка, який назвав її "корабельною сосною", "бабою робочою" і "взагалі красунею".