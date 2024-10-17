НАБУ і САП повідомили про підозру нардепці від "Слуги народу" через 20-мільйонні активи незрозумілого походження

Народна депутатка України отримала підозру від НАБУ і САП.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, нардепку підозрюють у незаконному збагаченні. Йдеться про понад 20 млн грн, які перевищують офіційні доходи й заощадження.

"За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає", - зазначили у САП.

У САП нагадали, що нардепці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією "Української правди", мова йде про членкиню "Слуги народу" Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище - Аллахвердієва).