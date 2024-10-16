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Судові органи відправили на звільнення 4-х суддів у різних регіонах України

Серед причин – керування авто напідпитку та корупція. Фінальні рішення про звільнення всіх чотирьох суддів ухвалюватиме Вища рада правосуддя у повному складі.

Судові органи відправили на звільнення 4-х суддів у різних регіонах України
Фото: LB.ua

Судові органи відправили на звільнення чотирьох суддів, повідомляє Центр протидії корупції. 

Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя (ВРП) внесли подання про звільнення:

  • судді Коломийського суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського, якого обвинувачують в одержанні 1200 доларів за рішення у справі про керування авто напідпитку.
  • судді Комінтернівського суду Одеської області Павла Доброва, який за 1300 доларів обіцяв посприяти в ухваленні потрібних рішень у цивільній справі.

Водночас Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визнала двох суддів такими, що не відповідають займаній посаді. 

Йдеться про:

  • суддю Рівненського окружного адмінсуду Андрія Сало, який у лютому 2014 року скасував звернення депутатів місцевої ради до президента януковича й парламенту, у якому вони закликали припинити репресії проти Євромайдану та скасувати "диктаторські закони". А ще у 2018 році поліція затримувала суддю за підозрою у керуванні автівкою в нетверезому стані.
  • суддю Балаклійського суду Харківської області Валерія Храмцова, який у 2016 році вказував, що став власником Lexus LХ 470 (2004 року випуску) за 5460 доларів. Навіть зараз вартість таких авто вища у 2,5-3 рази. А ще Храмцов жодного разу не зазначав житло біля місця своєї роботи. Тобто, виходить, щодня їздив близько 90 км з Харкова і назад.

Фото: Центр протидії корупції

Зазначається, що фінальні рішення про звільнення всіх чотирьох суддів ухвалюватиме ВРП у повному складі.

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