Кримські партизани виявили місце дислокації окупантів у Горлівці

У замаскованому місці перебувають військові з Бурятії.

Партизани "Атеш" знайшли секретне місце дислокації окупантів з Бурятії у Горлівці.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти виявили активність російських військовослужбовців біля будівлі гуртожитку по вулиці Курнатовського, поряд із залізничною станцією Байрак (Горлівка)", — ідеться у повідомленні.

За інформацією партизанського руху, тут розміщено підрозділи 132-ї ОМСбр.

"Зафіксовано постачання важливої апаратури, яку привозять уночі на службових автомобілях. Також на території гуртожитку було помічено військових із Бурятії, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення", — додають в "АТЕШ".

Партизани "Атеш" все частіше фіксують розміщення російських військовослужбовців на цивільних об'єктах, де вони прикриваються мирним населенням.