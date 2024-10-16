Незабаром Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва

Найближчими тижнями Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив у соцмережі Х.

"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Поставки в Україну і нашими силами в найближчі тижні", – написав він.

Succès des essais de la première munition télé opérée - aussi appelée drone kamikaze - française.



Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.



Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024