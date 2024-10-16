Незабаром Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва

Найближчими тижнями Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва.
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив у соцмережі Х.
"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Поставки в Україну і нашими силами в найближчі тижні", – написав він.
Succès des essais de la première munition télé opérée - aussi appelée drone kamikaze - française.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024
Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.
Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm
- Вчора Лекорню сказав, що Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на 2 млрд євро, а не 3 млрд, як це було обіцяно раніше.
- Перед цим Рустем Умєров провів переговори із Лекорню і передав список нагальних потреб української армії.
- Також Франція планує поставити Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.