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Незабаром Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва

Поставки планують найближчими тижнями.

Незабаром Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва
Тестування французького дрона-камікадзе
Фото: Скріншот відео із сторінки у соцмережі Х Себастьяна Лекорню

Найближчими тижнями Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив у соцмережі Х.

"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Поставки в Україну і нашими силами в найближчі тижні", – написав він.

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