Також триває підготовка українських пілотів та механіків для цих винищувачів.

Франція планує поставити Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

“Mirage 2000 в Україну: поставка запланована на 1 квартал 2025 року”, – написав дипломат.

Він додав, що винищувачі будуть оснащені новою технікою, зокрема захистом від радіоелектронної боротьби.

Також Лекорню повідомив, що триває підготовка українських пілотів та механіків.