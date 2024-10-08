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Франція планує поставити Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року

Також триває підготовка українських пілотів та механіків для цих винищувачів.

Франція планує поставити Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року
Ілюстративне фото: винищувач Mirage 2000
Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Франція планує поставити Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. 

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. 

“Mirage 2000 в Україну: поставка запланована на 1 квартал 2025 року”, – написав дипломат.

Він додав, що винищувачі будуть оснащені новою технікою, зокрема захистом від радіоелектронної боротьби.

Також Лекорню повідомив, що триває підготовка українських пілотів та механіків.

  • 6 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу винищувачів  Україні. 
  • Він заявив, що Франція підготує Силам оборони бригаду на своїх полігонах (імовірно, під французькі бронемашини й установки Caesar) і передасть винищувачі. Чому Mirage 2000 потрібні Україні – у матеріалі LB.ua.
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