Франція планує поставити Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
“Mirage 2000 в Україну: поставка запланована на 1 квартал 2025 року”, – написав дипломат.
Він додав, що винищувачі будуть оснащені новою технікою, зокрема захистом від радіоелектронної боротьби.
Також Лекорню повідомив, що триває підготовка українських пілотів та механіків.
- 6 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу винищувачів Україні.
- Він заявив, що Франція підготує Силам оборони бригаду на своїх полігонах (імовірно, під французькі бронемашини й установки Caesar) і передасть винищувачі. Чому Mirage 2000 потрібні Україні – у матеріалі LB.ua.