Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5, які "дозволять Україні захистити свою землю і повітряний простір".

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Макрон також повідомив, що Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа.

Президент Франції підкреслив, що допомога Україні протистояти російській агресії "означає уникати права найсильнішого". Це стане темою завтрашніх переговорів Макрона із президентом Володимиром Зеленським.

Також Франція допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4,5 тис. військових.