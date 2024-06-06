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Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage

Також Франція навчатиме додаткових українських пілотів.

Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage
Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5, які "дозволять Україні захистити свою землю і повітряний простір".

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Макрон також повідомив, що Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа.

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Президент Франції підкреслив, що допомога Україні протистояти російській агресії "означає уникати права найсильнішого". Це стане темою завтрашніх переговорів Макрона із президентом Володимиром Зеленським.

Також Франція допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4,5 тис. військових.

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