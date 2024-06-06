Facebook заблокував профілі проросійського олігарха Ілана Шора та очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул

Facebook заблокував низку проросійських політичних діячів Молдови.
Про це повідомляє телеканал TV8 з посиланням на Службу інформації та безпеки Молдови (СІБ).
Зокрема, заблоковані профілі проросійського олігарха Ілана Шора, який втік з Молдови, башкана Гагаузії Євгенії Гуцул та топдепутатки партії "Шор" Марини Таубер.
Представники СІБ заявили, що у 2023 році поінформували компанію Meta про використання "осіб, пов'язаних з російським фактором, для просування дезінформації".
"Інформація стосувалася переліку анонімних сторінок, які просували рекламу, оплачену з незаконних коштів, особливо під час загальних місцевих виборів 2023 року", – зазначили у СІБ.
TV8 нагадує, що Ілан Шор вважається одним з головних фінансистів дезінформаційних кампаній у Facebook. Такий висновок зробила організація Watchdog, яка проаналізувала тисячі спонсорованих постів проти інтеграції до ЄС та єврореферендуму, а також сотні анонімних сторінок.
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Росію цікавило, яке озброєння закуповує Україна у сусідніх країн, зокрема в Молдови. Окрім військових тем, Горган інформував про внутрішньо політичне становище в молдовській владі та стежив за публічними виступами президентки Маї Санду.
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