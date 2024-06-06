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Facebook заблокував профілі проросійського олігарха Ілана Шора та очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул

Також заблокований профіль топдепутатки партії "Шор" Марини Таубер.

Facebook заблокував профілі проросійського олігарха Ілана Шора та очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул
Facebook заблокував низку проросійських політичних діячів Молдови.
Фото: TV8

Facebook заблокував низку проросійських політичних діячів Молдови.

Про це повідомляє телеканал TV8 з посиланням на Службу інформації та безпеки Молдови (СІБ).

Зокрема, заблоковані профілі проросійського олігарха Ілана Шора, який втік з Молдови, башкана Гагаузії Євгенії Гуцул та топдепутатки партії "Шор" Марини Таубер.

Представники СІБ заявили, що у 2023 році поінформували компанію Meta про використання "осіб, пов'язаних з російським фактором, для просування дезінформації".

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"Інформація стосувалася переліку анонімних сторінок, які просували рекламу, оплачену з незаконних коштів, особливо під час загальних місцевих виборів 2023 року", – зазначили у СІБ.

TV8 нагадує, що Ілан Шор вважається одним з головних фінансистів дезінформаційних кампаній у Facebook. Такий висновок зробила організація Watchdog, яка проаналізувала тисячі спонсорованих постів проти інтеграції до ЄС та єврореферендуму, а також сотні анонімних сторінок.

  • Колишній начальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган виявився інформатором російського ГРУ, стверджують журналісти The Insider. 

  • Горган доповідав росіянам інформацію про візити представників українського Міноборони.

  • Він працював у Генштабі до 2021 року, а перед висилкою російських шпигунів з країни влаштувався на роботу в ООН. 

  • Завдяки старим зв'язкам у молдовському міністерстві оборони він і надалі постачає Росії дані. З російського боку з ним контактує полковник Олексій Макаров.

  • Росію цікавило, яке озброєння закуповує Україна у сусідніх країн, зокрема в Молдови. Окрім військових тем, Горган інформував про внутрішньо політичне становище в молдовській владі та стежив за публічними виступами президентки Маї Санду.

  • Горган також писав росіянину, що в Молдові багато хто "готовий" до російського вторгнення, і "немає “Азова” та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко".

  • Після журналістського викриття ексголову Генштабу Молдови відсторонили від роботи в представництві ООН.
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