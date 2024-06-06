Угорщина підтвердила участь у Саміті миру: до Швейцарії поїде голова МЗС Сіярто

"Ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному".

Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Країна буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ.

Про це йдеться у заяві голови МЗС Петера Сіярто.

"Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному", – сказав він.

"Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", – додав міністр і зазначив, що "говорити про мир завжди корисно".

Водночас Сіярто висловився і про відсутність представників Росії на заході.

"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", – сказав він.

Саміт миру

Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається зірвати захід, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі країни допомагають Кремлю у зриві саміту.

У лютому глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. (Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту ООН, передбачає проведення другого саміту).