Угорщина підтвердила участь у Саміті миру: до Швейцарії поїде голова МЗС Сіярто

Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Країна буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ.
Про це йдеться у заяві голови МЗС Петера Сіярто.
"Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному", – сказав він.
"Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", – додав міністр і зазначив, що "говорити про мир завжди корисно".
Водночас Сіярто висловився і про відсутність представників Росії на заході.
"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", – сказав він.
Саміт миру
- Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.
- Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається зірвати захід, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі країни допомагають Кремлю у зриві саміту.
- У лютому глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. (Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту ООН, передбачає проведення другого саміту).
- Швейцарська народна партія (SVP) тим часом пропонує залучити до першого Саміту миру Росію, щоб захід не переріс в "односторонню конференцію з пропаганди і озброєнь".