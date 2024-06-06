Рада підтримала звернення до парламентів та урядів іноземних держав на підтримку Глобального саміту миру

Українська влада сподівається, що саміт відкриє можливість для "обмежених" майбутніх переговорів з Росією.

Верховна Рада підтримала звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей на підтримку Глобального саміту миру (законопроєкт 11320). Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

Саміт миру відбудеться 15-16 червня в швейцарському містечку Бюргеншток.

Геращенко зазначила, що українська влада сподівається, що саміт відкриє можливість для "обмежених" майбутніх переговорів з Росією. Перелік питань саміту звузили з десяти до трьох пунктів, щоб, як стверджує Геращенко, якомога більше країн у світі були готові підтримати українські умови.

Зазначимо, що нещодавно видання Bloomberg повідомило, що саміт у Швейцарії відкриє шлях до залучення в переговори представників Росії. Став відомий попередній проєкт рішення саміту, але він ще може зазнати змін.

У проєкті закріпили три основні питання:

об'єкти ядерної енергетики мають бути безпечними і будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприпустима. Ядерні об'єкти, зокрема, Запорізька АСЕ, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених Міжнародним агентством з атомної енергії;

продовольча безпека не повинна бути зброєю, а має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна має отримати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції;

усі полонені на війні мають бути звільнені, зокрема, і діти та дорослі цивільні.

Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту Організації Об'єднаних Націй, передбачає проведення другого саміту.