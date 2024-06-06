Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Партнерський репортаж«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
ГоловнаСуспільствоВійна

"Все влучно, ще мінус один ворожий корабель": ГУР підтвердило удар по російському судну в Чорному морі

Деталі будуть згодом. 

"Все влучно, ще мінус один ворожий корабель": ГУР підтвердило удар по російському судну в Чорному морі
ГУР підтвердило враження судна ворога
Фото: скриншот

Захисники уночі знищили російське судно в Чорноморській акваторії, підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні.

За такою стоять спецпідрозділи ГУР Міноборони. Деталі будуть згодом.

"Морський удар. Все влучно, ще мінус один ворожий корабель", – сказав він. 

Юсов анонсував подробиці і яскраве відео.

Він додав, що сьогоднішня операція стала можливою завдяки прориву ворожих морських фортифікацій. 

Представник ГУР закликав долучитися до збору на морські дрони MAGURA. Зробити це можна за номером на скриншоті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies