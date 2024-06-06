"Все влучно, ще мінус один ворожий корабель": ГУР підтвердило удар по російському судну в Чорному морі

Захисники уночі знищили російське судно в Чорноморській акваторії, підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні.

За такою стоять спецпідрозділи ГУР Міноборони. Деталі будуть згодом.

"Морський удар. Все влучно, ще мінус один ворожий корабель", – сказав він.

Юсов анонсував подробиці і яскраве відео.

Він додав, що сьогоднішня операція стала можливою завдяки прориву ворожих морських фортифікацій.

Представник ГУР закликав долучитися до збору на морські дрони MAGURA. Зробити це можна за номером на скриншоті.