У Донецькій області окупанти вбили чотирьох цивільних

Через російську агресію на Донеччині за 5 червня загинуло четверо осіб, поранено 14.

Про це написав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 5 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", – зазначив очільник області і додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російські окупанти 5 червня завдали авіаудару поруч з продовольчим магазином у місті Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання КАБ-250 є загиблий та поранені.