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У Донецькій області окупанти вбили чотирьох цивільних

Ще 14 осіб отримали поранення.

У Донецькій області окупанти вбили чотирьох цивільних
Донецька область, обстріли. Фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Через російську агресію на Донеччині за 5 червня загинуло четверо осіб, поранено 14.

Про це написав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 5 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі.  Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", – зазначив очільник області і додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російські окупанти 5 червня завдали авіаудару поруч з продовольчим магазином у місті Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання КАБ-250 є загиблий та поранені.

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