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Четверо людей за добу постраждали через російську агресію на Харківщині

Окупанти обстрілювали область КАБами та із РСЗВ.

Четверо людей за добу постраждали через російську агресію на Харківщині
Харківська область, обстріли. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Через російську агресію на Харківщині за добу постраждало четверо осіб. Один із постраждалих отримав травми через підрив вибухлнебезпечного предмета.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Близько  20:00 в м. Ізюм чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету. 
  • О 15:52 у с. Бугаївка Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ горів дах будинку. Постраждали 2 жінки. 
  • Біля 15:05 у с. Черкаські Тишки  Харківського  району внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки.
  • Від 13:56 до 17:47 м. Куп’янськ зазнав серії обстрілів із РСЗВ, пошкоджені приватні будинки. Травмовано жінку. 
  • О 13:10 в м. Куп'янськ внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
  • Біля 11:37 відбувся обстріл смт Борова у Ізюмському районі. Постраждалих немає. Пошкоджено 5 приватних будинків.

 На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.

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