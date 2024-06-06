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Вночі ППО збила над Україною 17 з 18 "шахедів"

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Вночі ППО збила над Україною 17 з 18 "шахедів"
Мобільна вогнева група, фото ілюстративне
Фото: МВС

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти запустили по території УКраїни 18 ударних безпілотників типу «Shahed-131/136», а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, українська протиповітряна оборона збила 17 ворожих дронів.

Окупанти запускали ракети із району Таганрога, що в Росії, а "шахеди" з районів Приморсько-Ахтарськ у РФ та з мису Чауда, що в Криму.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил. 

Збиті &quot;шахеди&quot;
Фото: Повітряні сили України
Збиті "шахеди"

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