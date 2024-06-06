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ЗМІ: Україна розчарована через низькі темпи навчання союзниками пілотів F-16

За нинішнього сценарію повноцінну екскадрилью не вдасться створити раніше кінця 2025 року.

ЗМІ: Україна розчарована через низькі темпи навчання союзниками пілотів F-16
F-16
Фото: EPA/UPG

Видання Politico з посиланням на власні джерела стверджує, що українська влада закликає Сполучені Штати збільшити набір пілотів для навчання на винищувачах F-16. Просто зараз Україна готова спрямувати 30 військових для початку підготовки, але американська сторона відмовляється прийняти більше 12.

Причина криється у недостатній кількості місць у навчальному центрі в Аризоні. Така ж проблема є і в Данії та Румунії, де навчання проходять інші українські пілоти. 

Крім того, США мають зобов'язання щодо підготовки військовослужбовців з інших країн і, попри заклики Києва, не мають наміру порушувати умови цих договорів. 

Таким чином до кінця 2024 року завершити навчання встигають лише 20 українських пілотів - це вдвічі менше, ніж потрібно для формування повноцінної ескадрильї. За нинішніх темпів зробити це вдасться не раніше завершення наступного, 2025 року.

Загальну кількість F-16, яку пообіцяли передати Україні Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія, оцінюють у 60 літаків.

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