ЗМІ: Україна розчарована через низькі темпи навчання союзниками пілотів F-16

За нинішнього сценарію повноцінну екскадрилью не вдасться створити раніше кінця 2025 року.

Видання Politico з посиланням на власні джерела стверджує, що українська влада закликає Сполучені Штати збільшити набір пілотів для навчання на винищувачах F-16. Просто зараз Україна готова спрямувати 30 військових для початку підготовки, але американська сторона відмовляється прийняти більше 12.

Причина криється у недостатній кількості місць у навчальному центрі в Аризоні. Така ж проблема є і в Данії та Румунії, де навчання проходять інші українські пілоти.

Крім того, США мають зобов'язання щодо підготовки військовослужбовців з інших країн і, попри заклики Києва, не мають наміру порушувати умови цих договорів.

Таким чином до кінця 2024 року завершити навчання встигають лише 20 українських пілотів - це вдвічі менше, ніж потрібно для формування повноцінної ескадрильї. За нинішніх темпів зробити це вдасться не раніше завершення наступного, 2025 року.

Загальну кількість F-16, яку пообіцяли передати Україні Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія, оцінюють у 60 літаків.