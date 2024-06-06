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Спікер Палати представників Майк Джонсон анонсував розмову з Білим домом щодо зняття заборон для ЗСУ

Джонсон вважає, що США мають надати Україні зброю, щоб дати відсіч росіянам.

Спікер Палати представників Майк Джонсон анонсував розмову з Білим домом щодо зняття заборон для ЗСУ
Спікер Палати представників Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників Майк Джонсон прокоментував ситуацію із наданням Україні дозволів на удари по Росії, повідомляє “Голос Америки”.

"Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", – заявив Джонсон.

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Він наголосив, що США не повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. 

  • Радник Білого дому Джон Кірбі запевнив, що США не встановлювали обмежень на збиття російських літаків за межами повітряного простору України.
  • Перед тим Кірбі під час брифінгу зазначив, що розширення дозволу для України бити по території Росії залежатиме від ситуації на полі бою.
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