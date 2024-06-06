Спікер Палати представників Майк Джонсон анонсував розмову з Білим домом щодо зняття заборон для ЗСУ

Спікер Палати представників Майк Джонсон прокоментував ситуацію із наданням Україні дозволів на удари по Росії, повідомляє “Голос Америки”.

"Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", – заявив Джонсон.

Він наголосив, що США не повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні.

Раніше Джонсон заявив, що США потрібно дозволити Україні вести війну так, як Київ вважає за потрібне.

Радник Білого дому Джон Кірбі запевнив, що США не встановлювали обмежень на збиття російських літаків за межами повітряного простору України.

Перед тим Кірбі під час брифінгу зазначив, що розширення дозволу для України бити по території Росії залежатиме від ситуації на полі бою.