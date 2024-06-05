Президент Володимир Зеленський прибув до Катару. Мета поїздки – переговори з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, повідомили в Telegram президента.

Там нагадали, що Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Зеленський і шейх обговорять продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного.

"Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку. Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", – йдеться у повідомленні.