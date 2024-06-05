Мелоні перевірить, як в Албанії зводять два центри для мігрантів

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідає колишню військову авіабазу в албанському селищі Г’ядер, де облаштовують центр для мігрантів

Про це повідомляє Reuters.

Італія погодила у лютому угоду з Албанією про створення центру мігрантів в Г’ядері та ще одного ‒ в приморському місті Шенджин за 20 кілометрів звідти. Там прийматимуть мігрантів, врятованих у морі італійськими човнами, поки розглядаються їхні заявки на надання притулку.

Коли центри запрацюють, поки невідомо. Озвучений раніше термін відкриття навесні вже минув.

Угода викликала критику з боку правозахисників, які стверджують, що італійським судам буде важко оперативно розглядати запити про надання притулку або апеляції від людей, які перебувають в іншій країні, а тривалі процедури можуть стати для мігрантів “невиправданим тягарем”.

Окрім того, багато албанців побоюються, що відкриття центрів може вплинути на безпеку країни та її туристичну індустрію.

Угоду оскаржили в Конституційному суді Албанії в січні, але вердикт винесли на користь уряду прем'єр-міністра Еді Рами.

Додамо, хоча посадовці ООН також не підтримують угоду, Європейська комісія заявила, що вона, схоже, не порушує законодавство ЄС, оскільки виходить за межі її юрисдикції.