Албанія підтримала угоду з Італією про будівництво двох центрів для біженців

У таборах зможуть перебувати до 3 тисяч мігрантів.

Парламент Албанії в четвер ратифікував міграційну угоду з Італією, що дозволяє Риму відкрити два центри утримання мігрантів, врятованих в італійських водах.

Про це пише Німецька хвиля.

П’ятирічну угоду схвалили 77 членів 140-місного парламенту.

Відповідно до неї, один з центрів перевірятиме мігрантів після прибуття, а в іншому люди перебуватимуть під час розгляду їхніх заяв про надання притулку.

Мігрантам або дозволять потрапити в Італію, або їх повернуть до країни походження.

У таборах зможуть перебувати до 3 тисяч мігрантів. Розгляд запитів на надання притулку триватиме приблизно місяць, відтак до Албанії можуть відправляти до 36 000 шукачів притулку у рік.

Угоду підписали у листопаді прем’єр-міністр Албанії Еді Рама та його італійська колега Джорджа Мелоні. Очільниця італійського уряду прагне зробити боротьбу з міграцією спільною справою європейських країн, у той час, як до її країни прибуває все більше мігрантів.

Хто проти угоди

Хоча домовленість про роботу міграційних центрів підтримала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, її різно розкритикували правозахисні групи та албанська опозиція, яка не проголосувала за угоду у парламенті.

“Угода про мігрантів завдає шкоди національній безпеці, територіальній цілісності та суспільним інтересам”, − заявив журналістам лідер правої опозиції Газменд Барді.

Як повідомляє Associated Press, за прогнозами, центри мають запрацювати навесні цього року. Італія буде юридично відповідальною за мігрантів.

За словами прем'єра Рами, Тірана підтримала Рим на знак вдячності від імені албанців, які знайшли притулок в Італії після падіння комунізму в Албанії в 1990-х роках.