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Відповідно до угоди з Італією, Албанія прийматиме не більше 3 тисяч мігрантів, − Reuters

Рим побудує там два табори для мігрантів.

Відповідно до угоди з Італією, Албанія прийматиме не більше 3 тисяч мігрантів, − Reuters
Фото: france3-regions.francetvinfo.fr

Згідно з угодою, оголошеною цього тижня, Албанія буде утримувати не більше 3000 мігрантів одночасно.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційні документи.

Це дозволяє Італії побудувати там два табори для приймання та утримання мігрантів.

“Цю цифру можна порівняти з понад 145 000 морських мігрантів, які прибули до Італії цього року – ця цифра різко збільшилася проти 2022 року”, − зазначає видання.

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Італійсько-албанська схема є першим прикладом того, що країна, що не входить до ЄС, приймає мігрантів від імені країни Євросоюзу, і є частиною загальноблокових заходів щодо припинення нелегальної імміграції. Її розкритикували Amnesty International та інші правозахисні групи.

Нагадаємо, Німеччина погодила спільну міграційну політику для всіх 16 округів. Зокрема, уряд скоротить виплати для біженців. У 2024 землям і муніципалітетам уряд платитиме по 7500 євро за кожного біженця. Також у першій половині року землі отримають передоплату в розмірі 1.75 млрд євро.

У жовтні члени Євросоюзу домовилися провести міграційну реформу на тлі напливу нелегалів. Країни погодили, що такі держави, як Італія, які приймають багато мігрантів із Середземномор'я, можуть прискорити процедури надання притулку, а також зможуть отримувати фінансову допомогу та допомогу в переселенні від інших членів ЄС.

Проти переселення виступила Польща. Прем'єр Матеуш Моравецький сказав, що його країна виступає проти проєкту Єврокомісії про переміщення нелегальних мігрантів з півдня до країн ЄС у межах так званого "міграційного пакту".

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