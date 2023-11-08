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Армія оборони Ізраїлю заявила, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази

Ізраїльські сухопутні війська раніше розділили Газу на дві частини - північну і південну.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі
Фото: Israel Defense Forces

ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Гази.

Про це заявила армія оборони Ізраїлю, передає Sky News.

ЦАХАЛ раніше заявляв, що ізраїльські сухопутні війська розділили Газу на дві частини - північну і південну.

Ізраїль наказав цивільним, що перебувають на північ від лінії Ваді-Газзе евакуюватися на південь від неї.

"Ми бачили, як 50 тисяч жителів Гази перебралися з північної частини Сектора на південь. Вони переїжджають, бо розуміють, що ХАМАС втратив контроль на півночі", – заявив речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

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Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Газа, як повідомлялось раніше і лідер ХАМАС оточений у своєму бункері. А винищувач армії оборони Ізраїлю вбив Мохсена Абу Зіну - голову відділу озброєнь та промисловості ХАМАСу. Терориста ліквідували у його департаменті.

Тим часом Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із Гази.

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