Армія оборони Ізраїлю заявила, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази

Ізраїльські сухопутні війська раніше розділили Газу на дві частини - північну і південну.

ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Гази.

Про це заявила армія оборони Ізраїлю, передає Sky News.

ЦАХАЛ раніше заявляв, що ізраїльські сухопутні війська розділили Газу на дві частини - північну і південну.

Ізраїль наказав цивільним, що перебувають на північ від лінії Ваді-Газзе евакуюватися на південь від неї.

"Ми бачили, як 50 тисяч жителів Гази перебралися з північної частини Сектора на південь. Вони переїжджають, бо розуміють, що ХАМАС втратив контроль на півночі", – заявив речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Газа, як повідомлялось раніше і лідер ХАМАС оточений у своєму бункері. А винищувач армії оборони Ізраїлю вбив Мохсена Абу Зіну - голову відділу озброєнь та промисловості ХАМАСу. Терориста ліквідували у його департаменті.

Тим часом Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із Гази.