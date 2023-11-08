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Литва передасть Україні 2 млн євро на соціальні потреби

Кошти надійдууть до Європейського банку реконструкції та розвитку і Українського фонду солідарності Банку розвитку Ради Європи.

Литва передасть Україні 2 млн євро на соціальні потреби
Фото: marijampole.lt

Литва планує виділити Україні два мільйони євро на вирішення соціальних наслідків розв'язаної Росією війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів Литви.

Підтримка буде здійснюватись через інструменти міжнародних фінансових установ. Зокрема, 1 мільйон євро буде виділено до фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який підтримує інклюзивність; ще 1 млн - до Українського фонду солідарності Банку розвитку Ради Європи, який підтримує проєкти соціального призначення.

Литва перекаже кошти в обидва ці фонди до кінця цього року.

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"Сила України – в її народі та його рішучості боротися з агресором, тому важливо забезпечити підтримку не тільки українського бюджету для збереження економічної стабільності, але не менш важливо орієнтуватися і на соціальні наслідки війни", – зазначила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

Нагадаємо, в 2024 році Литва планує виділити на допомогу Україні 340 млн євро.

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