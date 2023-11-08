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Уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на 40 млн євро

Пропозиція про надання допомоги була підготовлена колишнім керівництвом Міністерства оборони країни.

Уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на 40 млн євро
Фото: zemavek.sk

Уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словацьку агенцію TASR.

Пропозиція про надання допомоги була підготовлена колишнім керівництвом Міністерства оборони Словаччини. Вона мала складатися з 4 млн одиниць набоїв калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони "Куб", восьми мінометів та 1200 мін.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 мільйон євро.

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Нагадаємо, в кінці жовтні новий міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що його країна більше не надаватиме зброю Україні. Також Братислава має намір змінити умови оборонної угоди з Вашингтоном.

Водночас, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд не блокуватиме постачання Україні зброї та боєприпасів від приватних виробників. Він також наголошував, що новий уряд не підтримуватиме Україну у військовій сфері, а зосередиться лише на гуманітарній допомозі.

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