Новий словацький уряд не підтримуватиме Україну військово, - Фіцо

Новий голова уряду Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Під час зустрічі Фіцо наголосив, що новий уряд Словаччини не підтримуватиме Україну у військовій сфері, і його країна зосередиться лише на гуманітарній допомозі.

“Президентка Єврокомісії поважає суверенне право країн-членів підтримувати чи ні військову допомогу Україні, і вона високо оцінила нашу позицію щодо гуманітарної допомоги”, – запевнив Фіцо.

Також сторони обмінялись думками щодо міграції та перегляду використання європейських фондів.

Роберт Фіцо нагадав, що раніше критикував Єврокомісію за те, як вона “ігнорувала грубі порушення прав людини та зловживання кримінальним законодавством проти опозиції в Словаччині”.

Крім того, Фіцо повідомив, що його уряд готує фундаментальні зміни до Кримінального кодексу як відповідь на це зловживання, і що він вітав би консультації щодо цих змін, на що фон дер Ляєн погодилась.

Нагадаємо, вчора президентка Словаччини Зузана Чапутова затвердила склад нового уряду та нового прем'єр-міністра країни. Ним став лідером антиукраїнської партії Smer Роберт Фіцо.