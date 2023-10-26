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Німецький бізнесмен постачав до Росії запчастини для безпілотників "Орлан-10"

Затриманий відправив двигуни на суму 2 млн євро.

Німецький бізнесмен постачав до Росії запчастини для безпілотників "Орлан-10"
Німецькі поліцейські під час рейду в Берліні, 7 грудня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

У Німеччині чоловік нелегально відправляв до Росії двигуни для бойових дронів. За весь час ві поставив запчастини на суму 2 млн євро. Про це пише німецьке видання Merkur.

За інформацією видання підозрюваний жив у Касселі. Попри всі заборони співпраці із Росією, чоловік поставляв двигуни до безпілотників на територію РФ.

За інформацією прокуратури Франкфурта-на-Майні та Головного митного управління наразі чоловіка заарештовано. Бізнесмена звинувачують у порушенні Закону про зовнішню торгівлю і платежі.

Згідно з інформацією прокуратури, підозрюваний у 2022 і 2023 роках експортував до Росії різні електронні компоненти, моделі авіаційних двигунів та інші товари за допомогою обхідних поставок, порушуючи тим самим санкції проти Росії. 

Компоненти поставлялися на адресу компанії, розташованої в Санкт-Петербурзі, через проміжного одержувача в Гонконзі. Відомо, що російська компанія пов'язана зі співучасником німецького підприємця.

"Серед компонентів, що поставлялися, були моделі авіаційних двигунів, які використовуються в російському безпілотнику "Орлан-10". Ці безпілотники використовуються російськими окупантами в агресивній війні проти України. Деякі варіанти безпілотників призначені для ведення артилерійського вогню по українських територіях", – зазначається у повідомленні правоохоронців.

Влітку цього року слідчі вилучили загалом 120 двигунів і успішно запобігли їхньому можливому експорту в Росію. 

Крім передачі двигунів, підозрюваний також звинувачується в незаконному експорті двох дорогих автомобілів. Вони були переправлені транзитом до Китаю і ввезені в Росію. Вартість товарів усіх незаконно поставлених предметів становить 2 млн євро.

Виробники російських ракет “Кинджал” досі отримують обладнання та компоненти з Європи. Більше того, під час війни “Ростех” наростив виробництво “Кинджалів”.

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