Працівників АЕС у Фукусімі госпіталізували після того, як їх облили зараженою водою

П’ятеро робітників чистили труби в системі фільтрації стічних вод для викиду в море.

Чотирьох працівників атомної електростанції у Фукусімі облили водою, що містить радіоактивні матеріали. Двох із них доставили до лікарні, аби запобігти потенційній небезпеці.

Про це пише The Guardian з посиланням на японську електроенергетичну компанію TEPCO.

Інцидент, який стався в середу, підкреслює небезпеку, з якою все ще стикається Японія у разі виведення з експлуатації заводу. Реактор був виведений з ладу унаслідок величезного цунамі у 2011 році після найгіршої атомної катастрофи у світі з часів Чорнобиля.

П’ятеро робітників чистили труби в системі фільтрації стічних вод для викиду в море. На двох потрапили бризки після того, як шланг випадково відірвався.

Двоє інші забруднилися, коли вони прибирали розлив.

Рівень радіації у двох госпіталізованих чоловіків не перещував безпечний поріг.

“Нам повідомили, що стан двох госпіталізованих працівників стабільний”, − сказав представник TEPCO. Вони пробудуть у лікарні “приблизно два тижні” для подальших обстежень.

Компанія зі свого боку проаналізує, як стався іцидент, і вживе заходи щодо запобігання її повторенню. Зазначимо, кілька днів тому TEPCO завершила випуск другої партії стічних вод із заводу, а інспектори OOH відвідали підприємство для перевірки безпеки.

24 серпня компанія почала викачувати понад 1 мільйон тонн води в море, викликавши критику з боку Китаю та місцевих рибальських спільнот, стурбованих тим, яку шкоду це може завдати улову. Вода обробляється для видалення більшості радіоактивних речовин, але містить тритій, ізотоп водню, який нелегко відокремити від води.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримує думку Токіо про те, що вода, що викидається, нешкідлива.