Румунія встановила протидронову систему на кордоні з Україною

Румунія готова протидіяти російським безпілотникам на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Digi24.

"Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками", – розповів президент Румунії Клаус Йоганніс.

Зараз триває вдосконалення всієї системи, що дозволить запобігти падінню уламків російських дронів.

Радари системи здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше - майже до землі.

Нагадаємо, у Румунії завершили розслідування щодо падіння уламків російських безпілотників на румунську територію. Там заявили, що безпілотники були уражені засобами протиповітряної оборони України під час атак на порт Ізмаїл, а їхні уламки упали випадково на територію Румунії.