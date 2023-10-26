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Такі дії є актом підтримки тероризму, – Ізраїль розкритикував Росію за прийом делегації ХАМАС у Москві

Напередодні Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН щодо визнання дій ХАМАСу терористичними.

Такі дії є актом підтримки тероризму, – Ізраїль розкритикував Росію за прийом делегації ХАМАС у Москві
Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят
Фото: LB.ua

Ізраїль різко розкритикував Росію за прийом делегації ХАМАС у Москві через день після того, як Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує ХАМАС за напад 7 жовтня. Про це пише видання Haartz.

"Ізраїль засуджує запрошення високопоставлених чиновників ХАМАС до Москви. Такі дії з боку Москви є актом підтримки тероризму та виправданням звірств терористів ХАМАС", – заявив речник МЗС Ліоір Хаят.

Речник закликав Росію негайно вислати делегацію.

Хаят додав, що ХАМАС — це терористична організація, яка гірша за ІДІЛ.

"Руки високопосадовців ХАМАС заплямовані кров’ю понад 1400 ізраїльтян, які були вбиті, убиті, страчені та спалені. Вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїльтян, у тому числі немовлят, — додав речник.

У виданні також додають, що така відверта критика Ізраїлю у сторону Кремля є рідкістю, адже держава відмовилася від військової допомоги Україні, "щою не спалити повністю мости з Росією".

"Ті, хто проголосував проти очолюваної США резолюції, показали світові, що ця рада (ООН ред.) не здатна виконати найелементарніше завдання — засудити ІДІЛ як терористів і не може підтвердити право на самозахист жертви цих жахливих злочинів", — сказав посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан після вето Росії.

Нагадаємо, у четвер до Москви прибув "член політбюро палестинського руху ХАМАС" Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

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