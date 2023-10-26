Туреччина може відкласти вступ Швеції до НАТО через акції зі спаленням Корану

Процес можуть перенести на наступний рік.

Правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) ймовірно планує відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року.

Про це повідомляє турецьке видання Cumhuriyet.

Як зазначає видання, у парламенті Туреччини погоджуються, що Швеція виконала всі висунуті Анкарою вимоги щодо боротьби з тероризмом і постачання зброї. Але є ще одна причина –парламент обурений періодичними акціями зі спалення Корану, які відбуваються у Швеції.

Тому партія президент Реджепа Ердогана пропонує не квапити процес ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Офіційні представники партії "Справедливості та розвитку" висловили думку, що протокол не обговорюватимуть у короткостроковій перспективі, але й не буде такого підходу, який би дозволив йому затягнутися.

Видання зазначає, що рішення можуть відкласти до нового року.

Напередодні у ЗМІ повідомляли, що спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш підписав законопроєкт про підтвердження протоколу про приєднання Швеції до НАТО та передав його парламенту.