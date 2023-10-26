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Угорщина стає проблемою для Євросоюзу, – міністр Естонії Кая Каллас

Водночас міністерка наголосила, що Угорщина потребує ЄС.

Угорщина стає проблемою для Євросоюзу, – міністр Естонії Кая Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас напередодні засідання лідерів ЄС у Брюсселі заявила, що Угорщина стає проблемою для Євросоюзу, – пише The Guardian.

"Угорщина стає проблемою, яку ми повинні вирішити. Раніше нам вдавалося зберігати єдність, але з Угорщиною це стає дедалі складніше", – зазначила Каллас.

Прем'єрка Естонії підкреслида, що зараз немає такої сильної протидії діям Угорщини. Водночас дипломатка здивована тим, що Будапешт продовжує дотримуватися протилежних від ЄС поглядів і залишається поза межами єврозони.

"Угорщина потребує ЄС", – додала Кая Каллас.

Нагадаємо, під час  виступу у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року, Віктор Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією. 

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