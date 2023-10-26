Генсек НАТО Столтенберг закликає Росію вивести свої війська з Придністров'я

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся із прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном та закликав Росію вивести свої війська з території Молдови, маючи наувазі території невизнаного Придністров'я. Про це глава Альянсу повідомив у мережі "Х".

"НАТО повністю підтримує ваш суверенітет і територіальну цілісність, і ми закликаємо Росію повністю вивести свої сили з вашої території", – написав Єнс Столтенберг

Також Генсек додав, що Молдова надалі може розраховувати на підтримку НАТО.

У липні НАТО звернулось до Росії із закликом вивести сили, які вона розмістила в Грузії без її згоди, а також скасувати визнання регіонів Грузії Абхазії та Південної Осетії та припинити їх мілітаризацію, а також вивести війська з Придністровського регіону Молдови.