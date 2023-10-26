​Оператор ГТСУ назвав чотири країни, які могли би зберігати газ в Україні

Генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа взяв участь в панельній дискусії "Український газовий ринок: від видобутку до продажу. Шляхи розвитку", яка відбулася в рамках 8-го Українського газового форуму "Нова енергетична архітектура світу та зелений перехід".

Про це повідомила пресслужба ГТСУ.

Липпа розповів про пріоритети в роботі компанії для підвищення ефективності та розвитку міжнародного стратегічного партнерства.

"Оптимізація інфраструктури ГТС, зниження використання газу, удосконалення практики експлуатації та технічного обслуговування — це напрями, які ми вже активно впроваджуємо і які дадуть позитивний ефект в найближчому майбутньому. Наші європейські партнери називають це «rightsizing» – визначення оптимального, економічно обґрунтованого розміру роботи газотранспортної системи", – зазначив він.

Також Липпа прокоментував перехід на мобільну модель обслуговування газорозподільних станцій. За його словами, запровадити таку модель можна буде за 3-4 роки.

Коментуючи досягнутий в поточному році показник у 3 мільярди кубічних метрів природного газу, транспортованого до України з ЄС та Молдови, Липпа відзначив успішне проходження незалежного міжнародного стрес-тестування українських ГТС та ПСГ як важливу передумову цього результату.

Він також розповів, що Оператор ГТС України розвиває напрям з залучення іноземних трейдерів, які зацікавлені в транспортуванні і зберіганні природного газу в Україні. Серед перспективних країн – Греція, Румунія, Азербайджан та Польща.

"В найближчі 3-5 років ми прогнозуємо профіцит природного газу в південному регіоні Європи на рівні 10 мільярдів кубічних метрів, який може бути транспортований на зберігання до України. Другий напрям – це Польща. Наявні потужності на кордоні не достатні для забезпечення великого об’єму газу, але наразі вони повністю бронюються – і це безумовно позитивний сигнал. Розвиток LNG-терміналів також створить в Польщі профіцит газу, який ми готові транспортувати в українські ПСГ", – резюмував Липпа.

Нагадаємо, що за результатами стрес-тестів, українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту російського газу. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.