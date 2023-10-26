ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
ГоловнаСвіт

Антисеміти не зможуть отримати німецьке громадянство за новим законом, – міністр внутрішніх справ Німеччини

У Бундестазі розглядають новий закон про громадянство. 

Антисеміти не зможуть отримати німецьке громадянство за новим законом, – міністр внутрішніх справ Німеччини
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що закон, який розглядається парламентом Німеччини, означатиме, що люди, які вчинили антисемітські дії, ніколи не зможуть отримати громадянство, повідомляє Reuters.

“Наш проект нового закону про громадянство, який ми зараз обговорюватимемо в Бундестазі, передбачає чітке виключення антисемітів”, — сказала Фаезер у заяві, опублікованій після її зустрічі з послом Ізраїлю в Німеччині Роном Просором.

Вона додала, що влада Німеччини була «надзвичайно пильною» щодо прихильників палестинського ісламістського угруповання ХАМАС у Німеччині, заявивши, що будь-яка така особа буде «переслідувана за всією суворістю закону».

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ХАМАС хоче вбити "клин ненависті" у світову спільноту. У МЗС Німеччини вважають, що ісламісти хочуть посіяти антисемітизм у Європі.

Тим часом Великобританія планує анулювати візи іноземців, які розпалюють антисемітизм. Йдеться, зокрема, про тих, хто прославляв терористичну діяльність і вихваляли ХАМАС. Раніше міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що найбільшою загрозою для палестинського народу є ХАМАС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies