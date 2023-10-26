Антисеміти не зможуть отримати німецьке громадянство за новим законом, – міністр внутрішніх справ Німеччини

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що закон, який розглядається парламентом Німеччини, означатиме, що люди, які вчинили антисемітські дії, ніколи не зможуть отримати громадянство, повідомляє Reuters.

“Наш проект нового закону про громадянство, який ми зараз обговорюватимемо в Бундестазі, передбачає чітке виключення антисемітів”, — сказала Фаезер у заяві, опублікованій після її зустрічі з послом Ізраїлю в Німеччині Роном Просором.

Вона додала, що влада Німеччини була «надзвичайно пильною» щодо прихильників палестинського ісламістського угруповання ХАМАС у Німеччині, заявивши, що будь-яка така особа буде «переслідувана за всією суворістю закону».

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ХАМАС хоче вбити "клин ненависті" у світову спільноту. У МЗС Німеччини вважають, що ісламісти хочуть посіяти антисемітизм у Європі.

Тим часом Великобританія планує анулювати візи іноземців, які розпалюють антисемітизм. Йдеться, зокрема, про тих, хто прославляв терористичну діяльність і вихваляли ХАМАС. Раніше міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що найбільшою загрозою для палестинського народу є ХАМАС.