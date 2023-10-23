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ХАМАС хоче вбити "клин ненависті" у світову спільноту, – Бербок

У МЗС Німеччини вважають, що ісламісти хочуть посіяти антисемітизм у Європі.

ХАМАС хоче вбити "клин ненависті" у світову спільноту, – Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що терористи з ХАМАСу намгаються загнати "клин ненависті" у світову спільноту, – пише Tagesspiegel.

Бербок пояснила, що "сценарій терору" має на меті не лише "налаштувати арабський світ проти Ізраїлю та його партнерів", а також прокласти шлях ненависті і антисемітизму в Європі.

Глава МЗС згадала демонстрації в європейських містах, де скандувалися гасла, "які вже не мають нічого спільного зі співчуттям до реальних страждань жінок і дітей в Газі, а натомість ставлять під сумнів існування Ізраїлю і закликають до насильства проти євреїв".

"Ми, як суспільство, повинні протистояти цьому антисемітизму", – підкреслила Бербок.

Крім того, Бербок заявила, що Німеччина проти закликів ЄС до гуманітарного припинення вогню в секторі Гази, де триває протистояння між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

"Масовані ракетні обстріли Ізраїлю з території Гази тривають, і наголосила на важливості продовження боротьби з тероризмом. Мир і безпека для Ізраїлю і палестинців настануть тільки в тому випадку, якщо з тероризмом буде вестися боротьба", – сказала глава німецького МЗС.

Влада Німеччини вирішила посилити захист єврейських установ в країні на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. 

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