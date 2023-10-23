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Угорщина знову заблокувала черговий транш ЄС на військову допомогу для України

Восьмий транш на 500 млн євро не змогли узгодити.

Угорщина знову заблокувала черговий транш ЄС на військову допомогу для України

Міністри закордонних справ країн ЄС знову не змогли домовитись щодо виділення восьмого траншу сумою 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги України.

Про це повідомляє кореспондента "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікардо Йозвяк.

"Як і очікувалося, немає домовленості щодо 8-го траншу (500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України під час сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС", – зазначив журналіст.

Відомо, що угорський  "OTP bank" виключили з чорного списку "ведення бізнесу в Росії", але Будапешт вимагає юридичних гарантій того, що це рішення постійне. 

Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, який планується виділити протягом 2024-2027 років.

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