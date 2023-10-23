СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ та полковнику, які командували обстрілом Херсона

Внаслідок обстрілу 24 людини загинули, ще 51 людина – отримала поранення.

СБУ повідомила про підозру двом генералам та підполковнику РФ, які командували обстрілом Херсона і вбили 24 мирних жителя, – повідомляє пресслужба СБУ.

"Мова йде про генерал-полковника Олега Макаревича – командувача угрупованням військ зс рф "Днепр", генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва – командувача 22-го армійського корпусу чорноморського флоту країни-агресора та підполковника Дмитра Жаркіх – командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росії", – йдеться у повідомленні відомства.

Під їх керівництвом загарбники здійснили масований обстріл обласного центру 3 травня цього року. Внаслідок російської атаки загинуло 24 мирних жителя, ще 51 людина – отримала поранення різного ступеня тяжкості.

"Тоді окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах", – повідомляють в СБУ.

За даними слідства, наказ на ворожий обстріл Херсона віддав генерал Макаревич. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних та військових об’єктів.

Після отримання такої директиви його спільник – генерал Марзоєв – займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант – Жаркіх – безпосередньо командував ворожим обстрілом.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів трьом воєнним злочинцям рф повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ▪️ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона. Служба безпеки заявила про встановлення осіб ще 14 воєнних злочинців РФ, які причетні до масових репресій проти цивільного населення на період окупації Херсона.