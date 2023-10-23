Через російські обстріли Херсонщини без світла залишилися Берислав і довколишні населені пункти

Російські окупаційні війська вдарили по Херсонщині й поцілили у лінії електропередач. Внаслідок цього зникло світло у декількох населених пунктах.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Знеструмлені Берислав, Новоберислав, Шляхове і Томарине.

За словами Прокудіна, енергетики вже працюють і усувають пошкодження.

Нагадаємо, нещодавно армія РФ атакувала Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя. В результаті атаки був знеструмлений центр міста.

Напередодні ввечері внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень електростанція групи ДТЕК.