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Через російські обстріли Херсонщини без світла залишилися Берислав і довколишні населені пункти

Енергетики усувають пошкодження.

Через російські обстріли Херсонщини без світла залишилися Берислав і довколишні населені пункти
Фото: Поліція Херсонської області

Російські окупаційні війська вдарили по Херсонщині й поцілили у лінії електропередач. Внаслідок цього зникло світло у декількох населених пунктах.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Знеструмлені Берислав, Новоберислав, Шляхове і Томарине. 

За словами Прокудіна, енергетики вже працюють і усувають пошкодження.

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Нагадаємо, нещодавно армія РФ атакувала Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя. В результаті атаки був знеструмлений центр міста. 

Напередодні ввечері внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень електростанція групи ДТЕК.

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