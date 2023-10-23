Активи Росії слід не просто заморозити, а використати для відновлення України, - Жовква

Заступник голови ОП розповів про роботу над Формулою миру.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква вважає, що російські активи слід не просто заморозити, а використати для відновлення України.

Про це він розповів LB.ua.

Жовка зазначив, що кілька місяців тому українська сторона говорила, що через пункт 7 Формули миру (притягнення російського керівництва до відповідальності) у партнерів було найбільше запитань.

Наразі роботу над Формулою миру розділили на кілька рівнів. Базовий – це зустрічі в Києві щодо кожного пункту на рівні послів чи представників посольств.

"Остання (зустріч, - ред.) була присвячена саме сьомому. Ми говорили про відповідальність Росії: про створення трибуналу, відшкодування збитків, використання заморожених активів. До цього обговорення долучилося найбільше посольств порівняно з попередніми раундами перемовин – майже 80 держав були представлені. Окрім країн Глобального Півдня, додалися нові учасники. Зокрема, був посол Ізраїлю", - розповів Жовква.

Він наголосив, що результати зустрічі були "дуже позитивні".

"Наприклад, ніхто сьогодні вже не має сумніву, що трибунал необхідний, є лише дискусії про його формат і механізми. Також ніхто не заперечує, що активи Росії слід не просто заморозити, а використати для відновлення України", - додав заступник голови ОП.

Нагадаємо,президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завила, що Брюссель запропонує використати прибутки від понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для оплати відновлення України.

З початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну ЄС заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центробанку РФ.

У січні повідомлялося, що юристи ЄС знайшли підстави, як використати арештовані активи Центробанку Росії на відбудову України. Блок може тимчасово використати кошти, якщо їх не буде експропрійовувати і дотримається певних умов.