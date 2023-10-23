На Одещині застрелився депутат від партії "Довіряй ділам", – ЗМІ

У власному будинку застрелився депутат Шабовської сільської громади Одеської області Василь Тимофєєв.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на джерела.

Зазначається, що Тимофєєв залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося. 51-річний депутат вистрілив собі в голову зі стартового пістолета.

У коментарі "Українській правді" прокуратура Одеської області підтвердила факт смерті депутата. Правоохоронці вiдкрили кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).

Нагадаємо, київські рятувальники не дали чоловікові зістрибнути з "Моста закоханих". Його дістали за допомогою колінчастого підіймача і передали працівникам медичної служби. Обставини події встановлюють правоохоронні органи.