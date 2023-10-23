Антиукраїнське "підпілля" наводило ворожі ракети та керовані авіабомби на Херсон

За координатами, які передавали зловмисники, росіяни обстріляли у вересні приватні будинки та поранили десятьох людей.

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої в Херсоні був нейтралізований підпільний осередок російської ФСБ. Під час оперативних заходів затримано всіх трьох учасників ворожої групи, що коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Фото: СБУ

За даними слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога. Тоді він влаштувався "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці РФ", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-агресора.

Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської ФСБ, яка невдовзі завербувала його. Після звільнення міста зрадник на деякий час "заліг на дно", але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм "куратором" з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання.

За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру. Один із них під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для рупора Кремля – "РИА Новости".

Фото: СБУ

Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона. Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях. Отримані відомості передавали агресору через анонімні месенджери.

Наразі керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ заявила про затримання агента ФСБ, який коригував удари ворога по Харкову. За вказівкою окупантів їхній поплічник об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти. Найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України.