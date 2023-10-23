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Сили ППО збили цієї ночі 14 "Шахедів" та авіаційну ракету ворога

Минулося без постраждалих.

Сили ППО збили цієї ночі 14 "Шахедів" та авіаційну ракету ворога
Фото: Сили оборони Півдня

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували територію України "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Шахедами" противник атакував із півдня (мис Чауда, окупований Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.

Ракета Х-59 була застосована із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області. Також був запущений з північного кордону безпілотник невстановленого типу.

Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, авіація Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили усі ворожі повітряні цілі:

  • 13 БпЛА “Shahed-136/131”;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

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Нагадаємо, цієї ночі у Кіровоградський області під час повітряної тривоги сили ППО працювали по ворожих безпілотниках. Росіяни також обстріляли Хмельниччину, працювала ППО. Попередньо без жертв та руйнувань.

Під ранок Збройні сили знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною. Минулося без постраждалих.

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