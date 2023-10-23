Росіяни обстріляли Хмельниччину, працювала ППО

Попередньо без жертв та руйнувань.

Ворог обстріляв Хмельницьку область, працювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє у Telegram перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО. Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня російська армія атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками Shahed. Працювала протиповітряна оборона. Руйнувань і постраждалих не було.