Головне за неділю, 22 жовтня: наслідки удару по "Новій пошті" на Харківщині, бої під Авдіївкою

82 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, підготовка до парламентського саміту Кримської платформи в Чехії. Яким запам’ятається 606-й день повномасштабної війни.

Станом на 15:00 кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 17-ти.

"Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився", – повідомили у Харківській обласній прокуратурі..

За даними слідства, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

"Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Всі постраждалі — працівники підприємства", — зазначили у прокуратурі.

Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджені вантажні автомобілі.

Компанія "Нова пошта" опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

"Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові. Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи: Олександр Темніков, 31 рік; Дмитро Герасічкін, 30 років; Артем Акопов, 21 рік; Олександр Біжанов, 22 роки; Владислав Панков, 28 років; Олексій Єрмола, 23 роки", - йдеться в повідомленні пресслужби "НП".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 82 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне, Невельське Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 20 атак ворога.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Упродовж доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ знищили 4 артилерійських засоби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 жовтня – в нашій новині.

Російська армія атакувала декілька населених пунктів Донеччини. Є жертви, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зранку 22 жовтня окупаційні війська обстріляли с. Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм на своєму обійсті загинув 58-річний житель.

Крім того, постраждало від російського мінометного обстрілу село Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

У селі Нетайлове Покровського району від обстрілу отримав поранення 19-річний юнак, а в Торецьку від обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років.

Вибухи пошкодили приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

У другому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 жовтня у Чеській Республіці, візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

"24 жовтня Чеська Республіка прийматиме Другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, участь у якому візьмуть майже 70 парламентських делегацій з усього світу. Головуватимуть на Саміті Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Спікерка Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова", - йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

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