Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян, невдовзі мають бути нові результати, - представник ГУР

Близько 2600 громадян України уже повернулись додому.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Еспресо".

Серед звільнених - здебільшого військові.

За словами Юсова, зараз темп і масштаби обмінів сповільнилися.

"Справді, останнім часом ми не бачимо такої динаміки, яка була раніше і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих, але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції. Перемовини тривають і тут головне не розповідати - головне результат, а він обов'язково буде", - сказав представник розвідки.

Наразі обмінний фонд поповнюється і місця утримання російських військовополонених в Україні сьогодні переповнені, зазначив Юсов.

"Це добре, оскільки це означає, що Україна готова повертати російських військовослужбовців-окупантів, але звичайно повертаючи своїх громадян, своїх захисників, захисниць та незаконно утримуваних цивільних осіб. Робота над цим ведеться", - запевнив представник ГУР і додав, що "впевнений, що найближчим часом будуть результати".

Нагадаємо, раніше Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна має проблеми з обмінним фондом - недостатня кількість російських військовополонених для обміну.

Також, за словами Лубінця, Україні важко повертати своїх полонених цивільних. Все тому, що немає відповідних міжнародних конвенцій, алгоритму повернення через процедуру обміну, наприклад, як для військовополонених, а також немає бажання партнерів включатися в цей процес як з українськими дітьми.

Тим часом Росія не надає інформації про місця та умови утримання українських військовополонених. Також нічого не відомо про стан їхнього здоров’я.