Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян, невдовзі мають бути нові результати, - представник ГУР

Місця утримання російських військовополонених в нашій державі сьогодні переповнені.

Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян, невдовзі мають бути нові результати, - представник ГУР
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Близько 2600 громадян України уже повернулись додому. 

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Еспресо".

Серед звільнених - здебільшого військові.

За словами Юсова, зараз темп і масштаби обмінів сповільнилися.

"Справді, останнім часом ми не бачимо такої динаміки, яка була раніше і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих, але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції. Перемовини тривають і тут головне не розповідати - головне результат, а він обов'язково буде", - сказав представник розвідки.

Наразі обмінний фонд поповнюється і місця утримання російських військовополонених в Україні сьогодні переповнені, зазначив Юсов. 

"Це добре, оскільки це означає, що Україна готова повертати російських військовослужбовців-окупантів, але звичайно повертаючи своїх громадян, своїх захисників, захисниць та незаконно утримуваних цивільних осіб. Робота над цим ведеться", - запевнив представник ГУР і додав, що "впевнений, що найближчим часом будуть результати".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна має проблеми з обмінним фондом - недостатня кількість російських військовополонених для обміну.

Також, за словами Лубінця, Україні важко повертати своїх полонених цивільних. Все тому, що немає відповідних міжнародних конвенцій, алгоритму повернення через процедуру обміну, наприклад, як для військовополонених, а також немає бажання партнерів включатися в цей процес як з українськими дітьми. 

Тим часом Росія не надає інформації про місця та умови утримання українських військовополонених. Також нічого не відомо про стан їхнього здоров’я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies