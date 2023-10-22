В окупованому росіянами Новотроїцькому районі Херсонщини - дефіцит продуктів і товарів першої необхідності

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, найгірша ситуація - у Новотроїцькому районі. Тут суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності.

Спротив відзначає, що дії окупаційної адміністрації впевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях ворог планує посилити контрдиверсійні заходи. Росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки населення.

У Мелітополі сили спротиву підірвали автомобіль окупантів-мародерів, які завантажували награбоване майно.