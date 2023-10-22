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В окупованому росіянами Новотроїцькому районі Херсонщини - дефіцит продуктів і товарів першої необхідності

У ТОТ зростає соціальне напруження.

В окупованому росіянами Новотроїцькому районі Херсонщини - дефіцит продуктів і товарів першої необхідності
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, найгірша ситуація - у Новотроїцькому районі. Тут суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності. 

Спротив відзначає, що дії окупаційної адміністрації впевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної. 

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Нагадаємо, днями стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях ворог планує посилити контрдиверсійні заходи. Росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки населення. 

У Мелітополі сили спротиву підірвали автомобіль окупантів-мародерів, які завантажували награбоване майно.

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